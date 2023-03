Nostalgie pur – Fotografen des Saarlandes Als Jäger noch hoch zu Ross unterwegs waren

Julius C. Schmidt wurde die Liebe zur Fotografie gewissermaßen bereits in die Wiege gelegt. Seine Ausbildung erhielt er als Fotolaborant im Fotoatelier seines Vaters in Mannheim. Aus der britischen Kriegsgefangenschaft lies er sich nach Saarbrücken entlassen. Er begann bei der renommierten Presseagentur „Presse Photo Actuelle“ von Erich Oettinger und baute die Fotoabteilung der Saarbrücker Zeitung mit auf, bevor er sich Ende der fünfziger Jahre selbständig machte.