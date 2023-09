Martin Henneckes Konzept für „The Un(Answered) Question“ Konzert mit KI am Saarländischen Staatstheater für Theaterpreis „Der Faust“ nominiert

„Juhu!“ kommentiert Staatstheater-Intendant Bodo Busse bei Facebook, kein Wunder: Martin Hennecke, Paukist beim Saarländischen Staatsorchester und Teil des Ensembles „Percussion under construction“, ist für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert, für eine Produktion des Saarländischen Staatstheaters. Mit dem ungewöhnlichen Konzert „The (un)answered question“, das Hennecke konzipiert hat, gehört er zu den insgesamt mehr als 40 Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven, die in diesem Jahr in zwölf Kategorien nominiert sind (das Saarbrücker Konzert läuft in der Kategorie „Ton und Medien“). Die Preise werden am 25. November im Thalia Theater in Hamburg vergeben.