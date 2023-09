Saarbrücker Korso-op-Kollektiv bekommt bundesweite Aufmerksamkeit Nina Schopka kommt groß raus

Derweil leben die Kollektiv-Mitglieder von Gastaufträgen. Auch Schopka hat, wie sie erzählt, in den vergangenen Jahren viel an der Pfalzbühne in Kaiserslautern gastiert. Ihr nächstes Engagement dort: eine Bühnenadaptation des Romans „Dreihundert Brücken“ von Bernardo Carvalho über den Tschetschenienkrieg; inszenieren wird Elina Finkel. Danach geht’s in Berlin weiter, im Delphi-Theater, in dem auch die Serie „Babylon Berlin“ gedreht wurde. Schopka wurde von Martin Miotk für eine Stückentwicklung über Künstliche Intelligenz engagiert.