„Night of the Profs“ an der Saar-Uni Professoren als DJs: Risiko der Lächerlichkeit inklusive

Bereits seit 2010 organisieren der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta), der Verein zur Förderung der studentischen Kultur (Unikult) und die Universität des Saarlandes (UdS) die „Night of the Profs“. Das beliebte Party-Format ist ein fester Bestandteil studentischen Lebens im Saarland und eine treffliche Gelegenheit für die Studierenden, die Dozenten von einer anderen Seite kennenzulernen. Wie tagsüber im Hörsaal geben die Professoren zwar auch in dieser Nacht den Ton an, aber rein musikalisch und am Mischpult – versteht sich. Denn in der „Night of the Profs“ kredenzen sie ihrer studentischen Hörerschaft keine theorie- und evidenzbasierten Vorträge, sondern ihre Musik.