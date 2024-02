Was sie durch ihre Krebserkrankung lernte Schlagersängerin Nicole: „Musste erst ein Schicksalsschlag eintreffen, damit ich das verstehe?“

Seitdem Nicole 1982 als 17-Jährige mit „Ein bisschen Frieden“ den „Eurovision Song Contest (ESC)“ gewonnen hat, ist sie inzwischen schon seit Jahrzehnten beruflich erfolgreich. Privat erlitt die Schlagersängerin aus dem Saarland jedoch 2020 einen herben Schicksalsschlag. Sie war an Brustkrebs erkrankt. Aber 2022 feierte sie unter dem Titel „Ich bin zurück“ ihr Comeback. Am 25. Oktober 2024 wird die Künstlerin nun 60 Jahre alt. Zuvor gibt sie am 7. März in der Stadthalle Dillingen, am 8. März in der Kurhalle Nonnweiler und am 9. März in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen gleich drei Konzerte in ihrer Heimat. Wir sprachen mit Nicole exklusiv über ihre Gesundheit und aktuellen Pläne.