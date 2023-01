Auszeichnung : Kunstpreis des Saarlandes 2022 geht an Jazz-Saxophonistin Nicole Johänntgen

Saarbrücken Der Kunstpreis des Saarlandes wird alle zwei Jahre verliehen. Geehrt wird nun die Jazz-Saxophonistin Nicole Johännten.

Die Jazz-Saxophonistin Nicole Johänntgen aus Fischbach erhält den Kunstpreis des Saarlandes 2022. Die Auszeichnung, vergeben seit 1959 und aktuell dotiert mit 7500 Euro, ehrt alle zwei Jahre „hervorragende künstlerische Leistungen aus den Bereichen Musik, Literatur und Bildender Kunst“, wie das Kulturministerium mitteilt. Johänntgen, die international Konzerte gibt, hat bisher 17 Alben veröffentlicht – ob solo oder mit Formationen wie ihrer ersten Band „Nicole Jo. Needs 2B funky“, „Nicole Jo“, dem „Nicole Johänntgen Quartet“, „Sisters in Jazz“ und „Henry“. Im Saarland hatte sie unter anderem im Jugendjazzorchester gespielt, dann in Mannheim studiert; seit 2005 lebt sie in Zürich. Neben der Musik hat Johänntgen das internationale Programm S.O.F.I.A. („Support of female improvising artists“) gegründet, das Musikerinnen bei der Organisation, Selbstvermarktung und Vernetzung unterstützt.