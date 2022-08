„Nicht ganz koscher" neu im Kino : Komödie „Nicht ganz koscher" und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft

Ben (Luzer Twersky, links) und Adel (Haitham Omari) in der Wüste – mit genug Zeit, manche Vorurteile des jeweils anderen auszuräumen. Foto: Enigma Film/Ludwig Sibbel

Saarbrücken/St. Ingbert Im Kinofilm „Nicht ganz koscher“ prallen Welten aufeinander: der orthodoxe Jude Ben und der Araber Adel. Es wird eine märchenhaften Begegnung. Macht es sich der Film da zu einfach?

Von Alexandra Wach

Wenn zwei deutsche Regisseure eine Komödie über einen orthodoxen Juden aus Brooklyn und einen Beduinen drehen, die nach tagelangen Streitereien in der Wüste Sinai Freundschaft schließen – wie kommt das wohl bei den betroffenen Parteien an? Besserwisserisch? Naiv? Ignorant? Die Sorge ist unberechtigt, denn der Film schafft es, das Minenfeld der Vorurteile nicht auszublenden und trotzdem dank eines leisen Humors das Menschliche aller Figuren glaubhaft ins Zentrum zu stellen.

Das liegt auch an den zwei großartigen Hauptdarstellern. Vor allem Luzer Twersky ist in seiner Rolle eines gutmütigen, mitten in ein Konfliktgebiet hingereisten Ahnungslosen mehr als überzeugend; vielleicht, weil er als chassidischer Jude tatsächlich in Brooklyn aufgewachsen ist und die Community als 23-Jähriger verließ? Einen besonderen Schauwert haben auch die grandiosen Aufnahmen der Wüste, in der die beiden einander nicht ausweichen können und deshalb einen Weg finden müssen, um die Strapazen gemeinsam zu überleben.

Am Anfang sieht man Ben in seiner orthodoxen Kleidung auf einer Straße, schwer bepackt und ständig bemüht, seine Waschvorschriften einzuhalten. Eine Rückblende erzählt von seiner Reise nach Jerusalem zu seinem Onkel, der ihm dank eines Vermittlers zu einer Frau verhelfen soll. Eigentlich unnötig, denn er ist bereits verliebt. Weil aber seine Erwählte eine moderne Jüdin ist, die es sogar wagt, in einem Restaurant zu arbeiten, ist seine gesamte Sippe gegen die Beziehung.

Adel (Haitham Omari, links) und Ben (Luzer Twersky) . Foto: dpa/-

Das hindert Ben nicht daran, sie täglich, ohne ein Wort zu sagen, anzurufen – um ihre Stimme zu hören, wenn sie eine Menükarte vorliest. Er kommt seiner Verwandtschaft wie gerufen, denn der Onkel muss der jüdischen Gemeinschaft in Alexandria helfen. Sie droht geschlossen zu werden, als einer der wenigen männlichen Mitglieder unerwartet stirbt und ein rituelles Feiertagsessen nicht mehr mit neun statt zehn Männern abgehalten werden kann.

Ben, froh darüber, dass er dem Heiratsvermittler entkommen kann, macht sich auf den Weg, erlebt im Taxi zum Flughafen erstaunt einen antiisraelischen Streik der Orthodoxen und die Reaktion des nicht religiösen Fahrers. Natürlich verpassen sie den Flug, und die Odyssee nach Ägypten kann beginnen, erst mit dem Bus, in dem wegen seiner Anwesenheit sogleich zwei Fraktionen aneinandergeraten, dann zu Fuß.

Und weil man bereits an dieser Stelle ahnt, dass man sich in einem Märchen befindet, schenkt das Drehbuch dem Pechvogel einen Schutzengel in der Gestalt des Arabers Adel (Haitham Omari), der ihn in seinem klapprigen Wagen mitnimmt. Nicht, weil er hyperreligiöse Juden sympathisch fände, sondern weil ihm sein Beduinen-Ehrenkodex vorschreibt, Fremden in der Wüste drei Tage lang zu helfen.

Fortan prallen Kulturen und vor allem zwei Erzfeinde aufeinander, die aber aus Ermangelung anderer Zerstreuungen miteinander ins Gespräch kommen: über das Beten, die Familie, die Natur, den Niedergang der Beduinen, soziale Kontrolle, Essensvorschriften und Gott, den jeder auf seine Weise zu fassen versucht.

Die Regisseure Stefan Sarazin und Peter Keller behalten bis ins Finale den richtigen Ton, das vielleicht allzu rosagefärbt gerät. Es gelingt ihnen, Genrefallen zu umschiffen, flankiert von einer gut sortierten, orientalisch angehauchten Musik. Und wenn sie in ihre Versöhnungsgeschichte auch noch ein christliches Kloster integrieren, in dem alle Mönche den Juden und den Araber hilfsbereit ins Herz schließen, ist die Utopie perfekt. Man lässt sie sich schmunzelnd gefallen.