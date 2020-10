Neu im Kino : Schlüssel zum Gartentor öffnet auch Herzen

Neu im Kino

Der Dokumentarfilm „Oeconomia“ von Carmen Losmann geht der Frage nach, wie eigentlich das Geld entsteht. Sie blickt hinter die Fassaden der großen Finanzfirmen und versucht, das zugrunde liegende System zu verstehen. Nathan Grossman hat die Dokumentation „I am Greta“ über Umweltaktivistin Greta Thunberg gedreht. In „Astronaut“ von Shelagh McLeod bewirbt sich ein pensionierter Ingenieur um einen Platz beim ersten kommerziellen Raumflug, entdeckt dann aber eine gefährliche Schwachstelle in dem Projekt. Und in „Mrs. Taylor’s Singing Club“ von Peter Cattaneo gründet eine Offiziersgattin einen Soldatenfrauenchor auf einer Militärbasis.

Alle Filme starten diesen Donnerstag im Camera Zwo (Sb).