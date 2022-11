Neunkirchen : „Die Wannseekonferenz“ gewinnt Günter Rohrbach Filmpreis

Neunkirchen Am Freitagabend wurde der 12. Günter Rohrbach Preis verliehen. „Die Wannseekonferenz“ ist mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden – aber ein anderer Film wurde gleich doppelt prämiert.

Der Film zeichnet das Treffen hochrangiger Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 in einer Villa in Berlin-Wannsee nach – dort wurde die sogenannte „Endlösung“, der Plan der Vernichtung der Juden, besprochen.

Die Jurys



Die Drehbuchpreise

Am Donnerstag waren in der Stummschen Reithalle die Gewinner und Gewinnerinnen der Drehbuchpreise der Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung bekannt gegeben worden, die in Kooperation mit der Stadt Neunkirchen, der masterschool drehbuch und der VeDRA und in diesem Jahr auch mit der Arbeitskammer des Saarlandes vergeben worden. Den ersten Preis erhielt Stefan Linn für sein Exposé „Die Ewigkeitslast“. Den zweiten Preis erhielt Lukas Golletz für „Um jeden Preis“. In diesem Jahr wurde zweimal ein 3. Preis vergeben: an Christiane Gern für „Wieviel darf’s denn sein?“ und an Maitri Wermund für ihren Stoff „Stille Wasser“.