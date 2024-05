Auch die SVolt-Ansiedlung war Thema So war der Auftritt von Extra3-Moderator Christian Ehring in Neunkirchen

Nur knapp 400 Zuschauer kamen am Samstagabend zum Auftritt von Kabarettist Christian Ehring in die Gebläsehalle in Neunkirchen. Wahrscheinlich war der eher schwache Zuspruch auf das parallel stattfindende Pokalfinale im Fußball zwischen Kaiserslautern und Leverkusen zurückzuführen. Die, die nicht gekommen waren, verpassten einiges. Der Moderator der Satire-Sendung Extra 3 in der ARD nahm zum aktuellen Geschehen Stellung, lieferte einige gelungene Gags und schaute sogar in die Saarbrücker Zeitung – dazu gleich mehr.