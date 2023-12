Die besten Bilder der Show Heimvorteil für From Fall to Spring: Neunkircher Metal-Band rockt die Gebläsehalle

Millionen von Streams und ein Beinahe-Auftritt beim ESC: „From Fall to Spring“ starteten als Schülerband in Neunkirchen und haben jetzt weit über das Saarland hinaus Erfolg. Am Samstag gaben sie ein Konzert in der Heimat.

03.12.2023 , 08:06 Uhr

Foto: Christine Funk

Von Christine Funk

Vier Millionen Streams für ihren Hit „Supernova", zweiter Platz beim ESC-Vorentscheid: 700 Zuschauer in der Neunkircher Gebläsehalle feierten am Samstagabend die Nu-Metal-Band „From Fall to Spring". Mag sein, dass die Gruppe um die Zwillinge Philip und Lukas Wilhelm Heimvorteil hat: Die beiden Sänger und Schlagzeuger Benedikt Veith sind schon als Schülerband in Neunkirchen gestartet. Sebastian Monzel, Simon Triem und León Arend komplettieren die Formation.