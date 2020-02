Festival „Resonanzen“ : Leiterin verlässt neues Saar-Festival

Saarbrücken Bevor die erste Ausgabe des neuen Saar-Festivals „Resonanzen“ überhaupt startet, braucht es schon eine neue Spitze. Saar-Jazzerin Nicole Johänntgen ist nicht mehr dabei.

„Aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen“ werde Johänntgen die künstlerische Leitung des Festivals verlassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Statt ihrer soll nun Inéz Schäfer, eine junge Musikerin mit saarländischen Wurzeln, das Team vestärken. Gleichzeitig präsentiert sich das Festival mit einem neuen Auftritt, der den experimentellen und genreüberschreitenden Charakter des Porgramm betonen soll.

Mit „Resonanzen“ will das saarländische Kulturministerium ein neues Festival etablieren, nachdem man mit dem Vorläufer „Colours of Pop“ nicht zufrieden war. Auch dieses Festival war bereits umstritten, auch weil in diesem Zusammenhang den etablierten Musikfestspielen Saar ein erheblicher Teil der Zuschüsse gestrichen wurde.