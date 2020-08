Alice Hoffmann und Bettina Koch : „Die Ähn“, „das Anner“ und die Fettnäpfchen

Saarbrücken/Homburg/Mainz/Darmstadt Alice Hoffmann und Bettina Koch spielen in Homburg ihr neues Programm „Kluger Klatsch un dumme Sprüch'“. Wie sind die beiden Künstlerinnen durch die erste Corona-Zeit gekommen?

An Corona kommt nun auch ihr neues Bühnen-Duett „Kluger Klatsch un dumme Sprüch‘“ nicht vorbei. Das hätte eigentlich in der Congresshalle Premiere feiern sollen, fiel aber dem Virus zum Opfer. Nun zeigen die beiden Schauspielerinnen und Kabarettistinnen ihr „Work in Prozess“ (Hoffmann) in der Homburger Ice Lounge. „Wir müssen das jetzt einfach spielen, wir verlieren sonst unser Stück!“ sagt Alice Hoffmann. Die Rheinhessin fühlt sich zwar immer noch als Saarländerin, hat ihren Wohnsitz aber bereits 2014 wieder nach Mainz verlegt. „Ich hatte im Saarland keine wirklichen Auftrittsmöglichkeiten mehr. Die meisten Aufträge kriege ich vom SWR“, erzählt Hoffmann. Normalerweise tourt sie mit ihren Solo-Programmen; im TV ist sie in der Comedyserie „Schreinerei Fleischmann“, der Kabarettsendung „Spätschicht“ oder dem ARD-Quiz „Meister des Alltags“ präsent. Und immer mal wieder im Saarbrücker „Tatort“.

Genau wie Bettina Koch, die schon lange zwischen Saarland und Hessen pendelt und seit zwei Jahren zwei Wohnsitze hat – einen in Saarbrücken, den andern in ihrer alten Heimat Darmstadt. In Franziska Meletzkys Kinofilm „Vorwärts immer“ (2017) kann man Koch neben Jörg Schüttauf als Sekretärin Honeckers bewundern; außerdem ist sie als Theatertherapeutin, Sprechtrainerin oder Dozentin aktiv, so hierzulande an der Saarbrücker Landesmedienanstalt. Parallel ist sie wie Hoffmann bundesweit mit eigenen Theater- und Kabarettprojekten unterwegs. Der Tatsache, dass sie gelegentlich auch Gastrollen am Theater annimmt, verdankt Bettina Koch, dass sie trotz abgesagter Seminare gut durch die Krise kam: „Corona hindert mich im Augenblick daran, am Saarländischen Staatstheater in der Oper ‚Die Passagierin’ zu gastieren“, bedauert Koch. Doch das Staatstheater habe ihr zu ihrer freudigen Überraschung ungefragt Ausfall gezahlt – die Rettung. Ansonsten hielt sie sich mit Coachings via Zoom und open air in ihrem Schrebergarten über Wasser.