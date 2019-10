1. bis 11. Oktober 2020 : Neues Musikfestival an der Saar heißt „Resonanzen 2020“

Neues Musikfestival an der Saar heißt „Resonanzen 2020“

Festivalleiter und Jazzer Sebastian Studnitzky. Am 12.10. tritt er beim Festival „Les Nuits“ in Hemmersdorf auf. Foto: Studnitzky/Hotellounge

Saarbrücken „Resonanzen 2020“ – so nennt sich das neue Saar-Musikfestival. Bei einer Pressekonferenz im Pingussonbau am Sonntagnachmittag haben der Vorstand der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, Karl Richard Antes, und die künstlerischen Leiter des Festivals, Nicole Johänntgen und Sebastian Studnitzky, sowie Julien Quentin als Klassikexperte und Kurator, den Zeitrahmen erläutert: Das Kern-Festival soll vom 1. bis 11. Oktober 2020 stattfinden.

Bis dahin sollen monatlich Veranstaltungen auf das Festival hinführen. Zwei davon sind noch in diesem Jahr geplant: Am Donnerstag, 21. November, treten Nicole Johänntgen, der Percussionist Pitti Hecht und der Clown Lisa Strautmann im Kinderhaus Malstatt auf. Am Sonntag, 8. Dezember, gibt Sebastian Studnitzky mit seiner Band Memento ein Konzert – der Ort wird noch bekannt gegeben.