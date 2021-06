Neues Buch über Komponist Tzvi Avni : „Ich will ein Kind meiner Zeit sein“

Saarbrücken Tzvi Avni ist Israels wohl bedeutendster zeitgenössischer Komponist – und gebürtiger Saarbrücker. Ein neues Buch über ihn wird heute bei „erLesen!“ vorgestellt.

Der Sohn, der mit 18 den Namen Tzvi Avni annimmt, studiert Musik und heiratet 1949 seine erste Frau. Ein künstlerisches Erweckungserlebnis sind seine musikalischen Studien in den USA in den frühen 1960ern: Avni trifft John Cage, John Cale (später bei Velvet Underground), Aaron Copland, Karlheinz Stockhausen und entdeckt etwas ziemlich Neues für sich: den Synthesizer. Avni will, wie er sagt, „ein Kind meiner Zeit sein, die zeitgenössische musikalische Sprache und die neuen Techniken anwenden“. Als er 1971 Musikdozent an der Rubin-Akademie in Jerusalem wird, gründet er dort ein „Elektronisches Studio“; überhaupt will er weg vom laut Spangemacher „folkloristisch-mediterranen Stil“ und „klassischen Formen“. Von diesem Ringen zwischen Tradition und Neutönertum erzählt Spangemacher, aber auch von Avnis immer wieder erschüttertem Leben: Seine Frau und seine Mutter sterben innerhalb von Wochen, seine zweite Frau stirbt ebenfalls.