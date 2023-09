Saarbrücker Journalist forscht in alten Ufo-Akten Ein „wundersames Etwas“ saust über Saarbrücken

Was mag das bloß gewesen sein, in Saarbrücken am 1. April 1826, gegen vier Uhr nachmittags? Sonnig und warm ist es, der Himmel nahezu wolkenfrei – und doch hören einige Menschen ein ohrenbetäubendes „Rollen, Donnern und Krachen“. Einige Augenzeugen, darunter der Ziegler Johannes Becker, sehen ein „wundersames Etwas“ in Mannshöhe auf sie zufliegen – zwei Stücke in Blech-Optik, knapp einen Meter hoch. Das Objekt habe sich im Flug auseinandergerollt, „in der Größe eines Leinentuches“; nach einer Minute der völligen Stille sei das Objekt dann unter Donnerkrachen wieder entschwunden.