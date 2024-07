Neues Album von Travis „L.A. Times“ von Travis: Der Schotte in der Stadt der Engel

Die Stadt der Engel – sie bekommt Fran Healy nicht. „Ich glaube, in ein paar Jahren ziehe ich mit meiner Familie wieder um“, sagt der Sänger der schottischen Band Travis in einem Interview mit dem „Rolling Stone“; er lebt seit 2018 in Kalifornien. So sei das Titelstück auch eine Art Wutgedicht, vorgetragen als Spoken-Word-Song. „L.A. Times“ ist das zehnte Studioalbum der einstigen Britpop-Überflieger. Es kann vermutlich jetzt bereits als eine Art Übergangsalbum betrachtet werden, das Healy selbst mit „The Man Who“ von 1999 vergleicht. „Auf beiden suchte ich nach einer neuen Stimme, eine Stimme, die in Wirklichkeit schon in mir war. Ich fühle mich rastlos.“