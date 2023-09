Singer/Songwriter aus dem Saarland Citizen Tim stellt neues Album in Saarbrückens Studio 30 vor

Das verspricht, ein heimeliger und guter Abend der Singer/Songwriter-Kunst zu werden: Am Freitagabend (29. September) stellt der Saarbrücker Musiker Citizen Tim sein drittes Album im Studio 30 vor. „Protect your golden heart“ heißt es, eingespielt in seinem Heimstudio, und erscheint bei der saarländischen Plattenfirma Barhill Records.