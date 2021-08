"Silvertowers I" von Phase Vier : Saar-Jazzer grooven durch New York

Saarbrücken „Silvertowers I“, das neue Album von Phase Vier, bietet experimentierlustigen Jazz.

Völlig schnörkellos deklamierend, nimmt sich Noß der Thewes-Melodielinien an, um so Guldens hintergründig assoziative Texte noch mehr ins Zentrum zu rücken. Erfolgreich sträubt sich der Stil der mit sonor-erdigem Timbre gesegneten Sängerin gegen Kategorisierungsversuche: Sabine Noß ist Guldens idealer weiblicher „Story Teller“ (Titel des Eröffnungssongs) – jedes ihrer Worte klingt wie gemeißelt; wie der sprichwörtliche Fels thront die Stimme inmitten der Brandung ihres quirlig jazzenden Ensembles: Mit klippenreichen Stolpertakt- und Bläser-Kaskaden übermütig groovend und swingend bieten Thewes (Posaune), Hartmut Oßwald (Bassklarinette), Jan Oestreich (Bass) und Martial Frenzel (Schlagzeug) in Hülle und Fülle, was Newjazz-Freunde schätzen.