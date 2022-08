Homburger Lesemesse HomBuch : Jan Weiler liest später, Profikicker Neven Subotic springt ein

Homburg Verschiebung bei der Lesereihe HomBuch in Homburg. Bestseller-Autor Jan Weiler verschiebt seinen Termin, aber dafür gibt es einen neuen Gast.

Eine schlechte und eine gute Nachricht von der Hombuch, die in diesem Jahr vom 14. bis 18. September stattfindet: Die Lesung von Jan Weiler wird verschoben, dafür kommt ein neuer Gast zu der der Homburger Lesereihe: Profi-Fußballer Neven Subotic. Bestseller-Autor Jan Weiler („Maria, ihm schmeckts nicht“) hätte in Homburg eigentlich am 15. September aus seinem neuen Roman „Der Markisenmann“ lesen sollen; er ist nun aber für den Literaturpreis Ruhr 2022 nominiert, der am selben Tag verliehen wird. Die Verschiebung der Lesung stelle die HomBuch zwar „vor erhebliche organisatorische Herausforderungen“, wie Veranstalter Hans-Joachim Burgardt (Hom & Buch Kulturmanagement) sagt, „aber wir kommen dem Wunsch von Jan Weiler sehr gern nach“. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig für den neuen Termin am Freitag, 14. Oktober, im Siebenpfeifferhaus in Homburg. Man kann die Karten laut HomBuch aber auch an den bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional zurückgeben.