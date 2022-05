Vierter Fall für das saarländische Ermittlerteam : Drehstart für den neuen Saarland-Tatort – an diesen Orten wird gedreht

Saarbrücken Am Dienstag sind in Saarbrücken die Dreharbeiten für den neuen Saar-Tatort „Die Kälte der Erde“ gestartet. Worum es im vierten Fall der Ermittler geht und an welchen Orten gedreht wird.

In Saarbrücken ist am 3. Mai die erste Klappe für den neuen „Tatort“ des Saarländischen Rundfunks (SR) gefallen. „Die Kälte der Erde“ (AT) soll der neue Saar-Tatort heißen, der unter anderem in Saarbrücken, Püttlingen, Göttelborn und Völklingen gedreht wird.

Worum es im vierten Fall für das saarländische Ermittlerteam geht

Samstag. Spieltag. Ein Saar-Pfalz-Fußball-Derby hält sämtliche Einsatzkräfte in Saarbrücken in Atem, inklusive der Hauptkommissarinnen und Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), Adam Schürk (Daniel Sträßer), Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer). Denn nach dem Spiel wird aus der Notaufnahme ein Todesfall gemeldet. Andreas Schneider brach mit Schädelfrakturen und einer Stichwunde in der Notaufnahme zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden.

Schnell stellt sich heraus, dass er die „Dritte Halbzeit“ bei einem Ackermatch verbracht hat. Aber ob er dort auch die tödlichen Verletzungen erlitten hat, bleibt vorerst unklar. Denn so sehr die Hooligangruppen verfeindet sind, genauso sehr sind sie sich einig, dass der größte und gemeinsame Feind die Polizei ist. Daher konfrontieren sie das Saarbrücker Team mit Schweigen und klären ihre Kämpfe unter sich.

Auch Adam verschweigt gewisse Wahrheiten. Als er jedoch bei sich zu Hause überfallen wird, weil jemand auf der Suche nach den Millionen aus dem Bankraub seines Vaters ist, muss er Leo einweihen. Doch wer hier wem trauen kann und am Ende auf wessen Seite steht, bleibt

undurchdringlich.