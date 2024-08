Michael Schulz wechselt an die Staatstheater-Spitze „Weil mir dieses Werk sehr viel bedeutet“ – neuer Generalintendant will seine Lieblingsoper in Saarbrücken inszenieren

Der Chef des Musiktheaters im Revier (Gelsenkirchen) Michael Schulz (58) übernimmt im Sommer 2025 die Generalintendanz des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken. Am 23. August wurde er den Medien vorgestellt, dieser Tage lernten ihn die SST-Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung kennen, mit den Spartenleitern führte er persönliche Gespräche. Schulz hat bereits viel über sein Theaterverständnis und seine Pläne für das SST verraten, unter anderem will er eine vierte Sparte, ein Puppen- und Figurentheater, etablieren. Nachzutragen wäre Persönliches: Schulz ist mit einer Sängerin verheiratet, hat einen Stiefsohn und zwei Enkeltöchter.