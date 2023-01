Neuer Band zur Geschichte Völklingens : Fulkilo grüßt seinen Königshof – Völklingen ist älter als 1200 Jahre

Eine Zeichnung des Eisenwerks in Geislautern um 1860. Die Zeichnung stammt aus dem Saarstahl-Archiv. Foto: Saarstahl Archiv

Völklingen/Luxemburg Das Jahr 2023 bedeutet für Völklingen: Vor genau 150 Jahren wurde die Hütte gegründet, mit der die Stadt meistens in Verbindung gebracht wird. Das Unesco-Weltkulturerbe Völklinger Hütte lebt glücklicherweise diese Tradition weiter. Das druckfrische Buch von Stadtarchivar Michael Röhrig legt jedoch bewusst den Schwerpunkt auf die Zeit vor Gründung der Hütte, also vor 1873. Es beginnt mit der ersten Erwähnung Fulcolingas in einer Urkunde aus dem Jahre 822 und ist Grundstein für den 1200. Geburtstag Völklingens.

Der Herausgeber Michael Röhrig, Leiter des Völklinger Stadtarchivs, hat für seine Buchpremiere namhafte Autoren gewinnen können. Thomas Martin und Constanze Höpken, Anne-Katharina Farle, Wolfgang Haubrichs und Hans-Walter Herrmann, Joachim Conrad, Gabriele B. Clemens, Michael Röhrig und Michael Sander sowie Hubert Kesternich führen quellenfundiert, mit sehr gut verständlichen Texten und überzeugenden Karten, Plänen und Fotos durch Völklingens Historie. Von den ersten Spuren, der ersten urkundlichen Erwähnung 822, durch das ereignisreiche Mittelalter, Reformationszeitalter zur Französischen Revolution, der Preußenzeit tief in die frühe Industrialisierung mit Kohle, Eisen und Glas. Völklingens Geschichte lässt sich also nicht nur auf die Hüttenzeit verkürzen, sondern liefert reiche Erkenntnisse in vorindustrieller Zeit.

Deshalb ist es goldrichtig, bis in die Stein- und Eisenzeit zurückzugehen, Siedlungs- und Flurnamen aufzuspüren oder Verlauf und Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges darzulegen. Wie wurde Völklingen nach Napoleon unter preußischer Herrschaft verwaltet? Im Hinblick auf das preußische Erbe in Deutschland ein zentrales Thema, siehe die aktuelle Diskussion um den Erhalt des Namens der „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“. Es folgen die Kapitel Saarschifffahrt und Eisenbahn sowie das Schulwesen. Weitere aufschlussreiche Themen sind die Kohlegruben, das Geislauterner Eisenwerk als Zweigwerk der Dillinger Hütte und schließlich die Glasherstellung, noch ehe die Hütte 1873 in Völklingen gegründet wurde.

Greifen wir einige Punkte heraus, die zeigen, dass das Buch nicht nur für Völklingen von Interesse ist, sondern die Geschichte des Saarlandes sowie des Grenzraums Lothringen (L’Hôpital, Thionville) betrifft. Im sorgfältig gefertigten Personen- und Ortsregister erkennt man, dass alle Landkreise und die meisten Städte und Gemeinden des Saarlandes Bezüge zu Völklingen aufweisen: der Warndtwald in der Bronzezeit, die spätrömische Fliehburg auf dem „Heidstock“, das Köllertal, Püttlingen und natürlich Dillingen.

Das Buch kann themenbezogen gelesen werden und schafft Netzverbindungen zwischen Völklingen und anderen Orten und Personen. Für die Kirchengeschichte interessant ist die Zugehörigkeit vieler Gemeinden wie Schwalbach oder Saarwellingen zu einer „Urpfarrei“ Völklingen über den Heiligen Martin – anschaulich in einer Zeit, in der die Pfarreien erneut auf XXL-Größe wachsen werden. Nennen wir ferner die in den 1830er Jahren gebaute „chaussierte“ Straße rechts der Saar von Völklingen über Bous bis Saarlouis, an die bis heute das Bouser „Chausseefest“ erinnert. Verblüffende Bezüge zu Homburg, Merzig, Neunkirchen, Saarbrücken und anderen Orten wird der Leser im Buch dankbar entdecken. Dem schließen sich Personen- und Familiennamen an, zum Beispiel Condé, Duhamel, Röchling, Villeroy oder Vopelius. Damit bietet das Buch eine vorbildlich organisierte Saar-Entdeckungstour von A-Z.

Wer mit lauter Stimme das alte Fulcolingas ausspricht, merkt sofort die sprachliche Ähnlichkeit, denn Völklingen ist die Stadt, die nach Fulkilo benannt ist. Völklingen als ursprünglicher Königshof zur Bewirtschaftung des Waldlandes und Beherbergung des Kaisers gegründet (damals Ludwig der Fromme, Sohn Karls des Großen) bedeutet ausgeschrieben: „Siedlung des Fulkilo und der ihm zugehörigen Leute“. So muss es vor 1200 Jahren mit dem Königshof begonnen haben, der sich von der Landgemeinde zur Industriestadt entwickelte.