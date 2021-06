Kultursommer im Saarland : Grünes Licht für Klassik am See – mit Test

„Klassik am See“ in Losheim fiel 2020 aus, es hat in der Regel 5000 Besucher. In diesem Jahr darf es wieder stattfinden – mit 3200 Zuschauern. Foto: Ruppenthal

Merzig/Losheim/Saarbrücken Die Landesregierung ermöglicht jetzt auch wieder Massen-Veranstaltungen. Trotzdem ist die Branche nicht euphorisch. Und die Bürger müssen wohl auf vieles verzichten.

Eigentlich hätten die Sektkorken knallen müssen, nachdem die Landesregierung am Donnerstag ihre Corona-Lockerungen auch für die Kultur- und Veranstaltungsbranche bekannt gegeben hatte. Denn das Signal lautet: Na dann mal los, ihr Eventmanager und Kulturleute, alles ist ab sofort wieder erlaubt, auch Massenveranstaltungen mit tausenden Leuten – wenn denn ein wasserdichtes Test- und Hygienekonzept vorliegt.

Genau so lautete vor geraumer Zeit die Maximal-Forderung des saarländischen Pop-Rates an die Politik: weg mit den Besucherzahl-Grenzen aus der Corona-Verordnung, statt dessen Ausnahme-Regelungen für Modell-Events! „Wir sind diesen Empfehlungen gefolgt“, hält der Sprecher der Landesregierung Alexander Zeyer auf SZ-Nachfrage fest. Viele Veranstalter hätten während der Pandemie viel Erfahrung und Kompetenz gesammelt in Sachen Infektionsschutz, seien „Profis“ – „darauf verlässt sich die Landesregierung.“ Und deshalb gelten jetzt für Veranstaltungen ab 100 Besuchern innen und 250 Besuchern draußen Ausnahmeregeln.

Einer, der sich ganz besonders darüber freut und sich ins Zeug gelegt hat in Sachen Hygienekonzepte, ist Joachim Arnold. Er bangte um sein „Klassik-Open-Air“ am 3. Juli im Losheimer Freibad, doch nun konnte er der SZ melden: „Wir dürfen! Die Ortspolizeibehörde hat grünes Licht gegeben.“ 3200 Zuschauer kann Arnold reinlassen, statt, wie früher, 5000. Alle werden unmittelbar vor dem Event getestet, der Einlass erfolgt in einem fünfstündigen Zeit-Fenster, die Nachverfolgbarkeit ist gegeben wie auch die wissenschaftliche Begleitung. Nur noch 500 bis 600 Tickets kann Arnold jetzt noch auf den Markt werfen, denn die Mehrzahl der Karten blieb nach der Absage von „Klassik am See“ 2020 in Händen der (Stamm-)Kunden.

„Was jetzt passiert, ist für alle Veranstalter der entscheidende Durchbruch“, sagt Arnold. Nun hätten die Kommunen die Entscheidungs-Verantwortung, die die Gegebenheiten vor Ort einschätzen könnten. Arnold wird jetzt auch seine neue Freiluft Arena Saar am Merziger Zeltpalast schnellstmöglich an den Start bringen. Die Zuschauertribüne bietet 1000 Plätze, die er bestmöglich nutzen möchte. Also wird er auch für die Arena eine Ausnahme-Genehmigung erwirken, mit Hygienekonzept.

So wird es denn in Merzig und Losheim besucherstarke Events geben, aber flächendeckend steht die große Sause wohl keineswegs an. Denn die Kriterien und Bedingungen für die Genehmigungsfähigkeit von Veranstaltungen ab 250 Besuchern aufwärts, seien es Hochzeiten oder Pop-Konzerte, regelt die neue Hygienerahmenkonzept-Verordnung. Die Hauptvorgaben lauten: Testpflicht und Fünf-Meter-Abstand, zumindest bei „dynamischen“ Zusammenkünften. Da müssen schon Riesen-Wiesen her. Im Innenraum gilt der allgemeine 1,50-Meter-Abstand, was heißt, dass die Quadratmeterzahl des Raumes die Zuschauerzahl bestimmt.