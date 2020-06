Neue CD des Composers‘ Orchestra Berlin (COB) : „Fluchtpunkte“ zwischen Bach, arabischen Klängen und TV-Melodien

SAARBRÜCKEN Gewiss kein Allerweltsensemble ist das Composers‘ Orchestra Berlin (COB): Dem gemeinsamen Nenner entsprechend sind dessen Mitglieder unter dem Zepter der britischen Jazzmusikerin Hazel Leach (Flöte) zugleich auch Komponisten.

Die Stücke der neuen CD „Vanishing Points“ (Fluchtpunkte) stammen nun allesamt aus der Feder des COB-Tieftöners Dirk Strakhof (E- und Kontrabass) – und der versteht es, „sein“ Orchester in Szene zu setzen. Ob Hommagen an Bach, Kenny Wheeler, an arabische Musik oder bildende Kunst; ob in Noten gesetzte Erinnerungen bis zurück in die Kindheitstage, so etwa an den TV-Oldie „Belphégor oder das Geheimnis des Louvre“ – Dirk Strakhofs Partituren, die gelegentlich Filmsoundtracks ähneln, sparen nicht mit frischen Wechseln, wie etwa zwischen zünftigem Funky-Groove, feinnervigem Streicherintermezzo oder Miniabstechern in neutönende Gefilde.