„Laisse chanter les filles“ Konzertreihe holt Chanson-Künstlerinnen nach Saarbrücken

Im neuen Jahr folgen drei weitere Künstlerinnen: Garance am 18. Januar, Lily Luca am 8. Februar und Agnès Bihl am 29. Februar. Garance wurde auf Korsika geboren und machte sich in jungen Jahren auf in die Pariser Theaterszene. Dann entdeckte sie die Gitarre und Elektro-Pop-Beats. Nachdem sie 800 Konzerte geben hat und bereits solo beim Festival von Avignon aufgetreten ist, brachte sie 2021 ihr drittes Album „Bleu“ heraus. Ein Musikredakteur des Radiosenders France Inter erklärte über ihre Arbeit: „Sie kommt vom Theater und hat sowohl diesen Sinn dafür, ein Chanson wie ein kleines Stück aufzubauen, als auch gleichzeitig diese Fähigkeit, es zu interpretieren.“