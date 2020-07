Buchkritik : Warum Populisten die Welt regieren

Saarbrücken Der israelische Journalist Navda Eyal befasst sich in seinem Buch mit dem Widerstand gegen die Globalisierung.

Wohin man derzeit schaut, fast überall sind Populisten an der Macht oder zumindest auf dem Vormarsch: Trump in Amerika, Johnson in England, Salvini in Italien, Le Pen in Frankreich, Putin in Russland, Orban in Ungarn, Kaczynski in Polen, Bolsonaro in Brasilien, Modi in Indien, Duterte auf den Philippinen. Sie alle eint, dass sie Nationalismus predigen und die Globalisierung verdammen. Dass sie damit Erfolg haben, beweist, dass sie vielen offenkundig aus der Seele sprechen. Warum dies so ist, versucht der israelische Journalist Nadav Eyal in seinem nicht in jeder Hinsicht überzeugenden Wälzer „Revolte“ zu ergründen. Eyal macht insbesondere in der westlichen Hemisphäre (Europa und USA) „ein Aufbegehren weiter Bevölkerungskreise gegen die Globalisierung“ aus – gegen ihr Wirtschaftssystem wie auch gegen ihre kulturellen Einflüsse und ihre universalen Werte.