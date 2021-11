Saarländischer Kinder- und Jugendbuchpreis : Warum diese Autorin am liebsten über homosexuelle, bisexuelle oder Transgender-Figuren schreibt

Saarbrücken Saarländische Schülerinnen und Schüler zeichnen Moira Frank für ihren Roman „Nachtschwärmer“ aus. Im SZ-Gespräch erklärt die junge Autorin, warum sie es so wichtig findet, dass in Jugendliteratur auch Figuren auftreten, die homosexuell, bisexuell oder transgender sind – so sind wie sie selbst.

„Wenn eine bekennende Homosexuelle“ – so beginnt ein Verriss des Jugendromans „Nachtschwärmer“. Autorin Moira Frank lacht kurz, als sie davon erzählt. „Nach dem Anfang habe ich gar nicht weiter gelesen.“ Frank lebt mit ihrer Frau in Hamburg; ihr Coming-out hatte sie mit 16 Jahren.

Viele wichtige Figuren in Franks Werken sind homosexuell, bisexuell oder transgender. „Gerade in der Jugendliteratur ist LGBT-Repräsentation sehr wichtig“, sagt die 28-Jährige. (LGBT: Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender) „Denn in dem Alter befindet man sich in einer Selbstfindungsphase; man kann vielleicht noch nicht wirklich benennen, was man fühlt, aber die Gefühle sind echt. Es ist mir wichtig zu zeigen, dass diese Gefühle etwas natürliches, selbstverständliches sind.“

„Mit großem Abstand gewonnen“ – so teilt das saarländische Kultusministerium der niedersächsischen Autorin mit, dass sie den diesjährigen Saarländischen Kinder- und Jugendbuchpreis erhält. „Ich bin immer noch hin und weg, das kam für mich völlig ungeahnt“, schreibt Frank in einem Instagram-Post, als sie die Nachricht endlich öffentlich verkünden darf.

Der mit 2500 Euro dotierte Preis wird seit 2010 alle zwei Jahre vergeben. Zuletzt ging er an Anca Sturm für „Der Welten-Express“. Das besondere: Die Jury besteht nicht etwa aus einer Gruppe Erwachsener, die darüber urteilen wollen, welche Literatur gut oder schlecht für Kinder ist – sondern aus je drei Schülerinnen und Schülern von fünf zuvor ausgelosten saarländischen Schulen. Diese wählen aus einer Liste mit Vorschlägen ihren Favoriten aus – dieses Mal „Nachtschwärmer“. Mit großem Abstand.

„Vier sehr unterschiedliche Kids, die gemeinsam trauern und Scheiße bauen“ – so beschreibt Frank im SZ-Gespräch die Hauptfiguren des Romans. Glaubwürdige, interessante Charaktere haben bei ihr oberste Priorität: „Der beste Plot fällt flach, wenn die Figuren nicht stimmen.“ Und in die investiert Frank viel Arbeit. Über soziale Medien erhält man einen Einblick in ihren Schaffensprozess. Hier teilt sie Skizzen, Ideen, Playlists und sogenannte Moodboards mit Liedern und Bildern, die sie beim Schreiben inspiriert haben oder die Stimmung bestimmter Szenen, Schauplätze und Figuren einfangen.

„Ich hätte mir selbst als Jugendliche mehr Romanfiguren gewünscht, in denen ich mich wiedererkennen kann“, erzählt sie. „Da hat mittlerweile definitiv ein Fortschritt stattgefunden – aber da ist auch noch Luft nach oben.“ Manchmal muss sich Frank immer noch anhören, dass die LGBT-Repräsentation in ihren Büchern „ein bisschen too much“ sei. Doch das bekümmert sie nicht mehr. Im Gegenteil: „Früher habe ich das einfach hingenommen, aber mittlerweile wundere ich mich sehr, wenn zum Beispiel in einer Serie mit großer Besetzung alle Figuren heterosexuell sind.“

„Vielleicht, weil die Jugendlichen sich verstanden fühlen“ – so erklärt sich Frank, dass die saarländischen Schülerinnen und Schüler für „Nachtschwärmer“ gestimmt haben. „Ich nehme sie und ihre Sorgen ernst“, sagt sie. „Das ist leider, selbst bei Jugendliteratur, nicht selbstverständlich.“ Ein wichtiges Thema in Franks Werk: „Coming of Age“, also das Heranwachsen und Erwachsenwerden, mit sämtlichen Höhen und Tiefen, die das mit sich bringt: Freundschaft, Gewalt, Sinnsuche, Liebe – und Sexualität.

Darum wird es auch in ihrem dritten Roman – Arbeitstitel „Spaßpark“ – gehen, der voraussichtlich im nächsten Jahr erscheint. Aber mit einer ganzen Menge mehr Übernatürlichem, Fantastischem und Unheimlichem. „Es ist ein bisschen, als würde Stephen Kings ‚Es‘ in einer niedersächsischen Kleinstadt spielen.“

„Als mein Halbbruder starb, kauerte ich neunzig Kilometer entfernt vor dem Klo und wartete darauf, mich endlich zu übergeben“ – so beginnt „Nachtschwärmer“. Auszüge aus dem Roman wird Frank nach der Preisverleihung im Dezember an einigen saarländischen Schulen vorlesen. Welche Textstellen genau, das weiß sie noch nicht. „Vielleicht lese ich die Szene vor, in der jemand so richtig aufs Maul bekommt – das hält die Kids dann schon bei der Stange.“

Kulturministerin Christine Streichert-Clivot wird die Auszeichnung bei einer Feierstunde am Freitag, 3. Dezember, um 11 Uhr im Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken an Moira Frank überreichen.