Maria Aljochina floh als Lieferantin verkleidet : Nach spektakulärer Flucht aus Russland – Putin Gegnerin von Pussy Riot tritt in Völklingen auf

Völklingen Als Lieferdienst-Mitarbeiterin verkleidet entkam sie gerade knapp Putins Sicherheitskräften. Jetzt wird Pussy-Riot-Frontfrau Maria Aljochina in Völklingen auftreten.

Ihre spektakuläre Flucht aus Russland ging in dieser Woche durch die Weltpresse – jetzt ist auch klar: Die Pussy-Riot-Frontfrau Maria Aljochina, die Putins Sicherheitskräfte in der Uniform eines Lieferdienstes foppte, rockt schon in zwei Wochen auf der Bühne der Völklinger Hütte in Völklingen. Das bestätigte am Donnerstag die Villa Lessing, Mitveranstalter des Konzerts der SZ. Zunächst hatte nach der Flucht bei den Veranstaltern Unsicherheit bestanden, ob das bekannteste Gesicht der Gruppe bereits jetzt am Auftritt teilnehmen wird. Die Putin-Gegnerin Maria Aljochina war in den vergangenen Tagen trotz polizeilicher Überwachung die Flucht aus Russland gelungen.

Punk-Video auf einem Altar

In Völklingen tritt „Pussy Riot“ am 28. Mai (20 Uhr) mit ihrem Programm „Rioitdays“ auf. Vorgesehen ist auch eine Diskussion mit den Akteurinnen über Kunst, Kritik und Widerstand. Das Konzert findet im Rahmen der Ausstellung „The World of Music Video“ statt, in der auch das Performance-Video zu sehen ist, das Pussy Riot überhaupt in Konflikt mit den russischen Behörden brachte und die Band weltbekannt machte: Im Februar 2012 wurden drei Mitglieder des feministischen Kunst-Performance-Kollektivs verhaftet, nachdem sie in der Christi-Erlöserkirche in Moskau in bunten Strumpfmasken mit einem Punk-Gebet für Freiheit gegen Putin protestiert hatten.