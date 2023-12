Foto-Ausstellung zeigt: So entstand der Mythos Paris Die Stadt der Liebe war ein Fake

Die Crux der von Roland Augustin, dem Leiter der fotografischen Sammlung, kuratierten und mit 200 Exponaten (davon 60 aus eigenen Beständen) bestückten Schau ist jedoch, dass sie zu viel will. Einerseits die wichtigen fotografischen Strömungen, Repräsentanten und Gruppen chronologisch darstellen, andererseits aber auch ihre Bezüge untereinander, Ähnlichkeiten, Weiterführungen in Motiven und Stilen. Zudem will Augustin das Bild der Stadt wiedergeben, zugleich aber auch deren Bewohner porträtieren. Und da man sich als Kurator danach richen muss, was das eigene Haus besitzt und was Leihgeber überhaupt herausrücken, wirkt das Konzept, das man über die Exponate legte, etwas unklar und verwirrend, es erzeugt Doppelungen.