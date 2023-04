Saarbrücken Musikhochschule und Staatstheater gründen Orchesterakademie

Ein Mitglied des Staatsorchesters würde als „Mentor“ Studierende zum Beispiel im Fach Klarinette begleiten und unter anderem Fragen der Vorbereitung behandeln – „morgens Sinfoniekonzert, abends Tosca“ – oder „wie verhalte ich mich, wenn ich frei habe und der Kollege übernimmt, wie spricht man Probleme an?“ Das Zusammenspiel von zum Teil über 80 Orchestermusikerinnen und -Musikern erfordert Fähigkeiten, die in der reinen Instrumentallehre nicht entwickelt werden können: gemeinsam am Pult zu sitzen, der Druck des öffentlichen Auftritts – hier werden die Studierenden von erfahrenen Musikern an die Hand genommen und auch in ganz praktische, banal wirkende, dennoch wichtige Dinge, die mit der eigentlichen Musikpraxis nichts zu tun haben, eingewiesen.