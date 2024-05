Emotionaler Sog aus Sprache und Musik Charles Ives trifft Arnold Schönberg bei den Musikfestspielen Saar

Donnerwetter, das hat gegroovt! Michael Rotschopf könnte glatt eine weitere Karriere als Rapper starten. Zusammen mit der Musik entfaltete das gesprochene Wort unter seiner Gestaltung eine fantastische rhythmische Wucht, gepaart mit einem emotionalen Sog. Man glaubt ihm gern, dass er sich mit diesem Text ein ganzes Jahr lang beschäftigte, um ihn wie ein Performer in den Körper zu kriegen. Aber wer als Schauspieler in Film und (Musik-)Theater Erfolge feiert und außerdem als junger Mann bereits unter namhaften Dirigenten im Arnold Schönberg Chor der Salzburger Festspiele gesungen hat, ist für eine solche Herausforderung natürlich bestens gewappnet: Schönbergs „Ode to Napoleon“ markierte am Dienstag im Pingussonbau den Höhepunkt von „Ives meets Schönberg“ im Rahmen der Musikfestspiele Saar.