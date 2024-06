Finale der Musikfestspiele Saar Die schöne „Partystimmung der ,Schöpfung’“ kurz anhalten

Die verschiedenen Chöre sind bei ihrer erste gemeinsamen Probe, eine „schöne Fusion, genau der richtige Mix aus jungen, freien Stimmen und erfahrenen Stimmen, die dann wirklich mal rumdonnern können, was die jungen Stimmen vielleicht noch nicht so können“, so Berger. Eigentlich waren zwei Probentage geplant, doch Georg Grün ist so zufrieden, dass er es für angeraten hält, den „Bogen nicht zu überspannen“, Feuer und Spannung der Sänger nicht abzunutzen. Stimmlich aber auch mental ist es ein anstrengendes Stück, zumal es im Konzert mitten in Haydns „Schöpfung“ gesetzt wird.