Musikfestspiele Saar A-cappella-Adel in der Betonburg

Was dem Proust-Leser der Biss in eine süße Madeleine ist, ist dem Mensa-Veteranen wohl der Geruch von Wahl- und Stammessen, den der Saarbrücker Großküchenbeton auch nach Dekaden noch wie eh und je ausdünstet. Und damit die selige Erinnerung an die Schale Pommes zu 40 Pfennig, die oft am Monatsende rettete, wenn die Tage mal wieder zu viel und das Portemonnaie längst leer war(en).