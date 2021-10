Junge Musiker, ewig junge Musik : Wenn Schubert und Mozart wunderbar jung tönen

Applaus vom Chef: Renauld Capuçon (Dirigent und Solist) klatscht seinem Ensemble, dem Gustav Mahler Jugendorchester, in der Alten Schmelz in St. Ingbert Beifall. Foto: Musikfestspiele Saar

St.Ingbert Am Freitag war es bei den Musikfestspielen Saar in St. Ingbert fast wie früher – aber auch sehr zukunftszugewandt: ein großer Abend mit dem Gustav Mahler Jugendorchester.

Die Stimmung perlt. Kein Wunder: Im Saarland ist ja „freedom day“. Vieles geht wieder, manches wird legerer, Masken fallen. Und wann war man zuletzt mit so vielen Leuten im Konzert? Ewig her. Auch wenn es das Gustav-Mahler-Jugendorchester (GMJO) verdient hätte, das wirklich auch der allerletzte Platz in der Alten Schmelz in St. Ingbert besetzt wäre. Doch immerhin: Beifall, der den Namen Applaus verdient, und nicht nur anämisch klappert, ist ja schon mal was.

Aber auch sonst ist dieses Konzert der Musikfestspiele Saar, die schon wieder auf die Schlussgerade einbiegen, ein bisschen wie einst, als die Festspiele sich gern als Hochglanz-Festival präsentierten. Will meinen, ein Star-Geiger gibt sich die Ehre und einem Top-Orchester gehört die Bühne der pensionierten Industriehalle im zweiten Frühling, die das Saar-Festival vor Jahrzehnten quasi für die Kultur erst urbar machte. Und: Anke Rehlinger begrüßt von der Bühne herab „Professor Leonardy“ – auch das wie früher.

Okay, in diesem Moment zuckt man kurz. Vertut sich da die Frau Wirtschaftsministerin nicht? Weil der Leonardy mit Professor, Robert nämlich, zwar der Festspiel-Gründer ist, und auch im Saal sitzt, aber bloß noch in der zweiten Reihe. Der Leonardy ohne Professor, Bernhard also, aber als Intendant amtiert und deswegen in Reihe eins die Beine ausstrecken darf. Vielleicht ist es ja aber auch ein dezenter ministerieller Fingerzeig, dass auch Leonardy der Jüngere für die Revitalisierung des Festivals eine Ehrung verdient hätte...

Musikfestspiel-Intendant (und Organist, l.) Bernhard Leonardy mit Geiger und Dirigent Renauld Capuçon. Foto: Musikfestspiele Saar

Apropos Revitalisierung, wenn man genauer hinschaut, haben sich die Festspiele in den Händen von Eva Karolina Behr und Bernhard Leonardy doch sehr gewandelt. Neue Perspektiven, Experimentierlust und ein deutlich schärferer thematischer Zugriff tun spürbar gut. Wozu auch gehört, dass zum ersten Mal ein Orchester in Residence das Festival nicht bloß als Tourneeetappe unter vielen nutzt. Nein, das mit jungen Musikern aus ganz Europa besetze Ensemble probte hier im Saarland intensiv eine Woche lang mit dem Ausnahme-Geiger Renauld Capuçon, der für das GMJO als Dirgent und Solist in Personalunion fungiert. Schade bloß, dass diese Probenarbeit nicht gläsern war für interessierte Zaungäste. Vielleicht ja eine Option fürs nächste Mal.

Das GMJO nun wird seinem exzellenten Ruf voll gerecht, gerade bei Franz Schuberts Symphonie Nr. 5. Die komponierte er 19-jährig, quasi im Alter der heutigen GMJO-Musikerinnen und -Musiker. Betörend schön und höchst präzise zugleich spielen sie just im langsamen zweiten Satz, mit bezwingend wogender Melodik, wie traumentrückt. Trotz Renaud Capuçons bisweilen überakkuratem Dirigat entsteht ein energetischer Fluss vom Eingangs-Allegro bis zum letztem Takt. Ein Schubert, der nicht selten wie Mozart klingt (es gibt schlimmere Verwechslungen), so heiter und auch so komplex, wie Schubert dann doch sehr eigen, seine Ideen harmonisch wandte – und in St. Ingbert eben grandios musiziert.

Verblüffend nur vor diesem Schubert à la Wolfgang Amadé, dass der Original-Mozart, das Violinkonzert Nr. 3, das junge Orchester noch nicht in diese Schwerelosigkeit katapultiert. Das Eingangs-Allegro tönt noch sehr robust, auch wenn Capuçon als Geiger mit wunderbar sanglichem Ton überzeugt und in den Kadenzen brilliert, formt sich der Orchesterklang erst im Adagio spürbarer zur Einheit, reift das GMJO zum ebenbürtigen Dialogpartner des großen Solisten. So muss das sein.