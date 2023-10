Ehrung für Musikfestspiele-Saar-Chef Bernhard Leonardy wird Professor

Doch die Nachricht vorweg: Der Chef der Musikfestspiele Saar, Bernhard Leonardy, wurde jetzt mit dem Ehrentitel Professor ausgezeichnet. Am 18. April 2023 schon habe der Ministerrat beschlossen, sagte Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) bei der Feierstunde in der Basilika St. Johann, Leonardy derart zu ehren. Und um dafür die Fülle der Gründe auch bloß anzudeuten, brauchten die Laudatoren schon einige Redezeit. Der Dauer-Einsatz an der Basilika, wo der 60-Jährige seit Jahrzehnten als Kantor und Chorleiter wirkt und die Orgel der Kirche sukzessive zu einer wahren Königin der Instrumente hat ausbauen lassen, seine Auftritte als Organist in halb Europa, die Etablierung der grenzüberschreitenden Reihe „Orgues sans frontières“, waren da zu nennen. Und nicht zuletzt natürlich die Musikfestspiele Saar, die er vor zehn Jahren vom Vater Robert Leonardy übernommen und neu positioniert hat.