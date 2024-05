Musikfestspiele Saar Wie das Ensemble New York Polyphony sein Konzert in Saarbrücken auf die Uni-Mensa zuschneidet

Sie lieben und singen Musik der Renaissance – aber nicht nur. Seit seiner Gründung 2006 ist das gefeierte Vokalensemble New York Polyphony weltweit unterwegs. Die Musikfestspiele Saar haben es an einen besonderen Ort eingeladen – in die Mensa der Uni Saarbrücken. Dort wird das Quartett unter anderem Musik von Franz Schubert, Anton Bruckner und Irvin Berlin singen. Wir haben den vier Amerikanern einige Fragen gestellt; sie haben im Kollektiv geantwortet.