Saarbrücken : Trauer um Musiker Guido Allgaier

Guido Allgaier, aufgenommen im vergangenen Jahr in seinem Wohnzimmer. Foto: Kerstin Krämer

Saarbrücken Der in Saarbrücken lebende Gitarrist Guido Allgaier ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Eine Erinnerung an einen überaus rührigen, leidenschaftlichen Musiker.

Die saarländische Musikszene trauert. Der Gitarrist Guido Allgaier ist am Mittwochabend an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der gerade 63-Jährige gebürtige Schweizer lebte seit vielen Jahren in Saarbrücken und hat über die Jahre mit fast jedem Musiker, fast jeder Sängerin, jedem Sänger im Land zusammen gespielt.