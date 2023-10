Ballettpremiere im Staatstheater Mit Herzog Blaubart in eisig kalte Wüsten

Wenn man nach diesem Ballettabend im Großen Haus wieder in die kalte Herbstnacht hinaustritt, fröstelt man noch etwas mehr. Nein, die Seele wärmen die beiden Stücke, die am Samstag Premiere hatten, nicht. Zum Zurücklehnen und (nur) Genießen sind sie nicht gedacht, auch nicht musikalisch. Béla Bartóks atonale Musik ist zwar schon vor über hundert Jahren entstanden, aber eben nicht so bequem und süffig wie Verdi. Und Arnulf Herrmann, Komponist der Musik zum zweiten Teil, arbeitet mit Mikrotonalität, winzigen Tonabständen. Doch erwartet man das nicht vom Theater, dass es fordert?