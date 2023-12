Neue Musical-Produktion am Saarländischen Staatstheater Die Saarbrücker „Anatevka“ – einfach mal was fürs Herz

Die Gassen schmal, die Plätze eng, die Häuser kaum mehr als schäbig: Halbwegs objektiv betrachtet, gäbe es wenig Anlass, das Dörfchen Anatevka schön zu finden. Doch für Tevje, Golde, Zeitel, Hodel, Chava, Jente, Mottel, den Rabbi und all die anderen bedeutet es eben Heimat. Jener Ort, an den sich ihre Geschichte und Geschichten knüpfen. Darum singen sie hier auch so stolz, im Herzen so fröhlich von ihrer „Tradition“, die ihr Leben, in diesem Flecken im fiktiven Irgendwo zusammenhält, wo der Zar den Juden am Westsaum seines Imperiums noch zubilligt zu siedeln.