Museumschefin Andrea Jahn spricht über Claire Morgan : Natur-Schönheit suchen, Wahrheit finden

Das Saarlandmuseum zeigt im Erweiterungsbau der Modernen Galerie Werke der in Großbrittannien lebenden Künstlerin Claire Morgan. Kuratiert hat die Schau die Vorständin der Stiftung Kulturbesitz Andrea Jahn. Hier sieht man sie mit der begehbaren Großinstallation „Here ist the end of all things“ (2011). Foto: Oliver Dietze