Gestoppter Architektenwettbewerb am Saarbrücker Schlossplatz Muss der Steuerzahler einen zweiten Wettbewerb bezahlen?

Zum Auslöser für den Verfahrens-Stopp des ersten Wettbewerbs sagt der Regionalverbands-Sprecher Folgendes: Die anonyme Beschwerde habe sich darauf gerichtet, dass während des Wettbewerb-Verfahrens „gravierende Änderungen“ an der Wettbewerbsaufgabe vorgenommen worden seien. Erlaubt wurde auch ein Neubau. Darüber seien zwar alle Wettbewerbsteilnehmer unter anderem in einem Kolloquium informiert worden, doch die Ausschreibung lautete anders. Vorgesehen war eine „die Bausubstanz äußerst sensibel berücksichtigende, bauliche Erweiterung….“, also kein Neubau. Doch just ein Entwurf, der genau das vorsah, einen Abriss des Bestandsgebäudes und einen radikalen Neuanfang am Schlossplatz, machte das Rennen um die Erstplatzierung. Dadurch fühlten sich mutmaßlich Architekten-Kollegen benachteiligt, die sich deshalb nicht beworben hatten, weil sie nur an einem Neubau interessiert gewesen wären. Die Fachkanzlei hielt diese Argumentation für stichhaltig. Das Ergebnis: Der Regionalverband legte am 20. März eine spektakuläre Vollbremsung für das Prestige-Projekt hin.