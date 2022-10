Museums-Tipps aus der Region : Luxemburger Butter und Märklins kleinste Eisenbahn

John Stezakers Collage „mask CIV“ von 2011 aus der Luxemburger Ausstellung „Face a face“. Foto: Mudam Luxewmbourg/post@delfanne.co.uk

Saarbrücken In welchen Museen oder anderen Kulturorten in der Region kann man sich einen schönen Herbstttag machen? Ein paar Ausflugstipps.

Die Sammlung des Saarlandmuseums in Saarbrücken ist zurzeit zu Gast im Mudam in Luxemburg: Das „Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean“ auf dem Kirchberg (3, Park Drai Eechelen) zeigt die gemeinsame Ausstellung „Face à Face“. Thematische Klammer ist der menschliche Körper, das Museum will die Exponate aus Saarbrücken und aus Luxemburg miteinander in Dialog bringen: Da stehen sich etwa Werke von Rudolf Belling, Silke Otto-Knapp und Alexander Archipenko gegenüber, zu sehen sind auch Zeichnungen von Otto Dix und George Grosz.

www.mudam.com/de

Frisch eröffnet ist die Ausstellung „Best of Posters“ im Letzebuerg City Museum. Das Luxemburger Haus (14, rue du Saint-Esprit) hat rund 2500 Plakate in seiner Sammlung – aus Politik, Verwaltung, Kultur und Werbung (zum Beispiel für Luxemburger Butter). Nun zeigt es 100 Exemplare, die sechs Publikumsjurys ausgewählt haben. Das City Museum verspricht einen Blick auf die Entwicklung des Luxemburger und internationalen Grafikdesigns während des 20. Jahrhunderts. Neben den Postern gibt es animierte Projektionen und Informationen über die Herstellung von Plakaten.

www.citymuseum.lu

Wer sich im Laufe dieser Woche das Weltkulturerbe in Völklingen anschaut, könnte noch einen Ausflug ins nahe Püttlingen unternehmen. Dort hat vor kurzem in der Völklinger Straße 1 der Fotograf und Künstler Michael Schwan seine „Galerie Schwan“ eröffnet – mit Werken des Schauspielers und Künstlers Armin Mueller-Stahl. Die kann man sich noch bis einschließlich Sonntag anschauen oder auch kaufen.

www.galerie-schwan.de

Trier hat museal nicht nur die aktuelle Landesausstellung über den Untergang des Römischen Reiches zu bieten (schon über 100 000 Besucher), sondern unter anderem das Spielzeugmuseum in der Dietrichstraße 51. Auf 500 Quadratmetern sind mehr als 5000 Exponate zu sehen. Bis Ende des Jahres läuft dort eine Sonderausstellung über die kleinste Eisenbahn, die die Firma Märklin jemals auf die Gleise gesetzt hat: die Spur Z in einem Maßstab von 1:220. Man sollte vielleicht eine Lupe mitbringen, um alle Details sehen zu können.

www.spielzeugmuseum-trier.de

In Konz bei Trier liegt das Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof. Um Leben und Arbeit in der Vergangenheit geht es in den Ausstellungsräumen und auf dem 22 Hektar großen Freigelände, um, Weinanbau, um das Brennen von Schnaps und einiges mehr. Zudem gibt es in dem Museum (Roscheider Hof 1) eine historische Sammlung von Zinnsoldaten und Spielzeug. An diesem Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, gibt es außerdem einen Kunsthandwerkermarkt, jeweils von 10 bis 18 Uhr.