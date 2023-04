Star-Regisseurin aus Paris Agnieszka Holland zu Gast im Kino Achteinhalb – wenn auch virtuell

Beim Blättern im Programmheft muss man schon zweimal hinschauen: „Onlinefilmgespräch mit Agnieszka Holland“. Zwar hat das Kino Achteinhalb immer wieder Gäste, meist vor Ort, manchmal online – aber die polnische Filmemacherin dürfte der bisher größte Name im Achteinhalb sein, wenn auch via Internet. Einst Regieassistentin und Autorin für Andrzej Wajda (unter anderem schrieb sie „Danton“ und „Eine Liebe in Deutschland“), verließ sie Polen 1981 und lebt in Paris. Sie schrieb und inszenierte den oscarnominierten Film „Hitlerjunge Salomon“ (1990), drehte unter anderem „Total Eclipse – Die Affäre von Rimbaud und Verlaine“ (1995, mit Leonardo DiCaprio als Rimbaud), inszenierte in Hollywood auch einige Folgen von „House of Cards“ und wurde für ihren Film „Die Spur“ 2017 bei der Berlinale ausgezeichnet. Zur Zeit ist sie die Präsidentin der Europäischen Filmakademie.