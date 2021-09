Matinée der Deutschen Radio Philharmonie eröffnet Saison : Inkinen lässt saftig musizieren

Die Deutsche Radio Philharmonie mit Chefdirigent Pietari Inkinen. Foto: DRP/Werner Richner/Werner Richner

Saarbrücken Was für eine fulminante Eröffnung der neuen Konzertsaison der Deutschen Radio Philharmonie am Sonntag mit der ersten Matinée! Chefdirigent Pietari Inkinen hatte ein Programm gewählt, in dem das Orchester viele seiner Qualitäten ausspielen konnte.