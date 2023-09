Was bitte ist ein „Kammermusical“? #Peep oder: Spielsachen geraten in Panik

„Glanz, Glamour und viel Humor“ verspricht „#Peep“ - was für ein Spagat. Am Freitag ist Uraufführung in der Saarbrücker Alten Feuerwache, das Saarländische Staatstheater startet damit in die Saison 2023/24. Das „Kammermusical“ fußt auf einer der demütigendsten Erfahrungen, mit denen ein Leben aufwarten kann: Nicht gemocht, nicht gewollt, ignoriert zu werden. Menschen geht es dabei wie Spielzeug in einer Kaufhausabteilung. Genau dieses Setting wählte Regisseurin Mona Sabaschus für ihren Erstling am SST.