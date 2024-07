Fußball und Olympia im Museum Das Saarlandmuseum überrascht mit einer sportlichen Ausstellung

Wirklich überraschend kam deshalb die Programmsetzung „L’esprit sportif“ im Sportsommer 2024 nicht. Denn es lässt sich zweifellos auch in der Kultur profitieren von der Aufmerksamkeit und der Sympathie, die die Europa-Fußballmeisterschaft in Deutschland und die Pariser Olympischen Spiele freisetzen. So zeigt man denn in der Saarbrücker Modernen Galerie jetzt „L’esprit sportif. Der Sport in der Kunst“. Wie schnell das Team um die Interims-Museumschefin Katrin Elvers-Svamberk das Thema umgesetzt hat und wie bunt, wie vital und wie erfrischend die Präsentation gelungen ist, das erstaunt dann doch in hohem Maß.