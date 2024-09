Durchbruch mit „König Fußball“ „Ich habe ein Zweitfahrrad in Saarbrücken“

Die Freude am Können anderer scheint für Fuhrmanns berufliches Tun mindestens so wichtig wie das Ausleben eigener Kreativität. 1999 entschied er sich, als freier Berufsfotograf zu leben. Zehn Jahre lang fotografierte er für Karlsberg, doch schon vorher hatte er Mannschafts-, Klassen- und Hochzeitsfotos gemacht. Und heute engagieren ihn Frankfurter Firmen oder das Kronberger Stadtmarketing. „Mir hat noch kein Job weh getan“, sagt Fuhrmann. Der Aufstieg in den Kreis der Künstler-Fotografen und in den musealen Olymp durch das „L’esprit sportif“-Projekt scheinen weder Ego noch Eitelkeit zu pushen.