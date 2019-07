Konzerte : „Space Cowboy“ im Trainingsanzug: Jamiroquai in Esch

Luxemburg Es gibt wohl kaum noch eine Band, die so sehr mit ihrem Frontmann gleichgesetzt oder verwechselt wird wie Jamiroquai. Ja, das ist der Name einer Band, und nein, der Sänger heißt nicht auch so, sondern Jason Luís Cheetham, genannt Jay Kay.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Trotzdem ist Jay Kay im Grunde Jamiroquai, denn er hat die Band gegründet, an allen Songs zumindest mitgeschrieben und ist das einzige noch übrig gebliebene Mitglied der Anfangsformation.

Die großen Erfolge von Jamiroquai liegen ganz klar in den Neunzigerjahren, als sie lange vor Daft Punk den Funk elektrifizierten. Die Popularität von Jay Kay und Co reicht aber immer noch aus, um die Rockhal in Esch bis auf den letzten Platz zu füllen. Aus dem einstigen Frauenschwarm ist allerdings ein gesetzter Herr mit Bauchansatz und teils grauem Dreitagebart geworden. So heiß sei es hier, beklagte er sich mehrfach. Aber der langärmelige Jogginganzug musste wohl sein und natürlich auch die Kopfbedeckung. Die gehört zu Jay Kay als Markenzeichen einfach dazu, nach dem Motto: je extravaganter, desto besser. Immerhin blieb er das gesamte Konzert über bei derselben Mütze: einer Art Cyber-Indianerschmuck mit unterschiedlich leuchtenden Plastikfedern, die bei Bedarf nach hinten klappten. Dazu passte der Titel „Space Cowboy“, den die Band ähnlich wie viele Songs lange auswalzte – zur Maxi-Version, wie man in den Neunzigern gesagt hätte. Die Musiker blieben dabei auf einem Groove, Jay Kay lieferte sich dazu Gesangsduelle mit den Background-Sängerinnen.