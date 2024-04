Über 250 Werke Bilder aus einer unvollendeten Welt – Centre Pompiodu Metz lockt mit großer Masson-Schau

Metz · Das Centre Pompidou in Metz würdigt André Masson, der immer ein wenig im Schatten der großen Surrealisten Magritte, Dali und Miró stand. Völlig zu Unrecht – wie man nun in Metz sehen kann. In einer Ausstellung mit vielen Leihgaben aus berühmten Museen.

08.04.2024 , 11:46 Uhr

Blick in die Ausstellung: Dünn wie Gerippe und zugleich doch in fröhlichen Farben stellt Masson die Arbeiter dar, die unter der sengenden Hitze in Spanien im Freien schuften müssen. Foto: Silvia Buss

Von Silvia Buss